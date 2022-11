Rabiot: “I fatti del 2018 sono acqua passata. Mai avuto paura di non essere convocato per il Mondiale”

Durante l’intervista concessa a RTL, Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della Nazionale francese e della Juventus, confessa di non aver mai avuto paura di non rientrare nella lista dei convocati del ct Deschamps per il Mondiale in Qatar: “Non ho mai avuto paura di essere o non essere chiamato. Sono stato performante, so che il selezionatore conta su di me. E con le assenze di Kanté e Pogba ho meno pressione che nel 2018. Nonostante quel che successe nel 2018 non ho mai avuto brutti rapporti con Deschamps. Ci siamo chiariti, abbiamo parlato di più, sono cresciuto anch’io”.

foto: Instagram Rabiot