Rabiot: “Ho aspettato il mio momento con pazienza, alla Juve sono cresciuto tantissimo”

Adrien Rabiot, dopo la vittoria contro il Portogallo, ha parlato ai microfoni di RTL. Queste le parole del centrocampista bianconero e della Nazione francese: “Ho aspettato il mio momento con molta calma, da quando sono alla Juve mi sento un calciatore diverso. Una persona diversa. Venire a Torino mi ha fatto crescere e si vede anche con la maglia della Nazionale. Sono molto felice del mio lavoro quotidiano. Critiche? Li lascio parlare, per me questo non conta. Giocare per la la Francia mi piace, lo faccio con determinazione e tanto piacere.”

Foto: Twitter uff Juve