Adrien Rabiot, centrocampista francese in scadenza di contratto con la Juventus, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Téléfoot in merito al suo futuro: “Ritorno al PSG? Sinceramente non c’è niente di speciale. Sento tanto rumore…So che interessa a molte persone ma lo dico ancora: sono davvero concentrato sul finale di stagione con la Juventus”.

Foto: Instagram Rabiot