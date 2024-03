Rabiot: “Futuro? Non ho fretta di fare una scelta. Deciderò prima dell’Europeo per essere tranquillo”

Direttamente dalla conferenza stampa nel ritiro della Francia il centrocampista della nazionale transalpina e della Juventus Adrien Rabiot ha annunciato quelle che sono le sue intenzioni in vista del prossimo futuro: “Non ho deciso nulla riguardo al mio futuro. È vero che l’anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato la Champions League. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare anche al Mondiale per Club. Sono cose a cui penso, ma su questo davvero non ho preso una decisione. Aspetto di poter finire la stagione e poi ne discuteremo con la società e vedremo. Per il momento sto cercando di restare concentrato, di recuperare dal mio piccolo problema fisico, di finire bene la stagione e preparare bene l’Europeo. Non ho fretta di prendere una decisione. Credo sia meglio decidere prima dell’Europeo per essere tranquillo.”

Foto: Twitter Juventus