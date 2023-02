Polemica social per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus ha contestato, in una stories su Instagram, una decisione dell’arbitro Rapuano nel corso della partita vinta all’Arechi contro la Salernitana. Il ventisettenne, ex PSG, ha pubblicato un fallo di Vilhena nei suoi confronti, meritevole – per il classe ’95 – di un cartellino rosso.

Foto: Instagram ufficiale Juventus