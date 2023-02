Rabiot di testa: Juve in vantaggio sulla Fiorentina all’intervallo

All’Allianz Stadium si sta disputando la partita tra Juventus e Fiorentina. Il primo tempo vede i bianconeri di Allegri in vantaggio sui viola di Italiano. La sfida parte con un cartellino giallo per Rabiot, il centrocampista francese ha atterrato Nico Gonzalez. Al 12′ spreca Kostic, occasione netta per il serbo dopo il tiro respinto di Di Maria: da due passi spedisce il pallone a lato. Al 23′ è ancora l’ex Eintracht Francoforte ad avere l’occasione per portare in vantaggio i bianconeri, ma è bravo Terracciano a respingere e sventare il pericolo. Al 34′ arriva il vantaggio della Vecchia Signora con Rabiot, il colpo di testa dell’ex PSG (su cross di Di Maria) non lascia scampo al portiere avversario. Gol convalidato grazie all’intervento della goal line technology.

Foto: Twitter Juventus