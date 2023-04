Rabiot croce e delizia: segna e poi causa il rigore trasformato da Edwards. Parità all’intervallo tra Sporting e Juve (1-1)

Parità all’intervallo tra Sporting e Juventus: 1-1. Partono forte i bianconeri che la sbloccano dopo appena 9′ con Adrien Rabiot: calcio d’angolo dalla sinistra per la Juventus sul secondo palo non ce la fa a incornare Bremer ma la palla torna a centro area dove a risolvere la mischia è una girata del centrocampista francese. Sarà sempre Rabiot protagonista al 18′, ma in negativo: Trincao scappa sulla destra ad Alex Sandro e crossa in mezzo, Danilo salva ma sfiorando l’autogol, con palla sul palo, poi sugli sviluppi Rabiot arriva in ritardo su Ugarte e l’arbitro francese Letexier non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Szczesny si butta sulla sinistra, Edwards dal dischetto tira centrale e insacca la rete del pareggio. Dopo tre minuti di recupero, si chiude con il punteggio di 1-1 la prima frazione di gioco tra Sporting e Juventus.

Foto: Instagram Juventus