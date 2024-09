Rabiot, continua l’attesa della squadra giusta. Ma il tempo inizia a scadere

Che l’incessante attesa della firma di Rabiot sul contratto di un nuovo progetto stia iniziando a divenire un giallo, lo ha capito anche Didier Deschamps. Il CT della Nazionale francese ha definito “imbarazzante” la situazione del centrocampista, che ad oggi ancora non ha scelto la destinazione dalla quale ripartire dopo la lunga parentesi alla Juve. Il classe ’95 continua a rifiutare offerte da tutta Europa e non solo, date le avances arrivategli anche dall’Arabia Saudita. Ma la risposta di Rabiot è sempre stata un “no” secco, anche alla proposta del Barcellona (come riportato da alcuni media francesi), alla ricerca di un centrocampista d’esperienza da inserire in rosa. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo nelle ultime ore, su di lui ci sarebbe l’interesse di una non precisata squadra di Premier League, ed una di Serie A. Ma il centrocampista sembra essere totalmente diviso sul suo futuro, dato che la prossima scelta (data l’età non più verdissima) sarebbe probabilmente la più importante della sua carriera.

“Non ho fretta di prendere una decisione. Dovrò rifletterci bene visto che anche io arrivo ad un’età importante per la mia carriera, mi sento bene. Mi sento in pieno possesso dei miei mezzi e sarà importante fare la scelta giusta “, aveva assicurato il centrocampista francese durante l’estate. Ma il tempo inizia a scadere, ed è arrivato il momento delle scelte.

Foto: Instagram Rabiot