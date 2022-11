Rabiot: “Contatti in Premier, ma per fortuna sono rimasto. Futuro? Io e la Juve non abbiamo fretta”

Questa estate Adrien Rabiot sembrava essere ad un passo dal trasferimento in Premier League. Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, ne ha così parlato: “In passato ci sono stati contatti in Premier. Ma alla fine è stata una fortuna che sia rimasto, forse la miglior decisione. Quello inglese rimane il campionato più seguito, ma al futuro non ci penso. Io e il club non abbiamo fretta”.

Foto: Instagram Rabiot