Rabiot: “Con questo atteggiamento possiamo vincere contro le grandi squadre”

Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha così commentato il ko dei bianconeri: “Il coraggio e la concentrazione di stasera che in altre gare non c’è stato? E’ difficile da spiegare. E’ importante che lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo farlo anche domenica. E’ stata una buona partita per preparare quella contro l’Inter. Con questo atteggiamento possiamo vincere con le grandi squadre”.

Foto: Instagram Juventus