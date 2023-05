Rabiot: “Brutto fallo, era rigore. Non capisco perché l’arbitro non sia stato richiamato dal VAR”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha così parlato dopo il pareggio contro il Siviglia, partendo dall’episodio del possibile calcio di rigore che lo riguarda in prima persona, mostrando i segni del contatto: “Fa male, è un brutto fallo. Per me era fallo netto, il Var non ha detto niente ma si vede bene che non tocca la palla e prende la gamba. L’arbitro? Non ha avuto reazioni, non è stato richiamato dal Var e non capisco perché”.

Poi ha proseguito parlando del gol di Gatti: “Cambia le prospettive? Sì, fino alla fine e lo abbiamo dimostrato. Sono contento per lui, ma anche per la squadra, nel secondo tempo abbiamo spinto. Ci dà speranza per il ritorno”. E sul ritorno: “Dobbiamo essere più attenti sulle loro ripartenze, ci possono fare male su questo. Loro lasciano sempre due o tre giocatori alti, sul campo, hanno velocità ad attaccare la porta. Dobbiamo essere più compatti di squadra, ma anche giocando meglio con la palla, avere meno fretta e palleggiare di più”.

Infine: “Lavoriamo tanto sui calci d’angolo, cerchiamo di occupare bene l’area, lavorando con Landucci su questo… E paga, anche stasera. Secondo me è un’arma in più per noi, dobbiamo sfruttare i corner. Per me è una bella stagione, ho giocato tanto, anche con la Francia ai Mondiali, ma sono contento di avere fatto bene e tanti gol, aiutando la squadra. Mi piacerebbe andare in finale e portare questo trofeo a Torino per tutti, dai tifosi alla società, al mister”.

Foto: Instagram Rabiot