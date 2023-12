Rabiot attacca Gagliardini: “Resta umile e usa il cervello”

Polemica social di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, grande protagonista ieri in campo, su Instagram ha accusato Roberto Gagliardini. E ha pubblicato un video nelle storie: si nota chiaramente Gagliardini esultare in faccia a Rabiot dopo l’1-1 del Monza, prima del definitivo sorpasso Juve con Gatti. Così il francese: “Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”. E a fianco l’indicazione di un cervello come a voler dire “usalo”.

Foto: twitter Juve