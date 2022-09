Rabiot: “Arrabbiato per il primo tempo. Potevamo sfruttare meglio le occasioni per il 2-2”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha così commentato la sconfitta contro il Paris Saint-Germain: “Abbiamo iniziato male nel primo tempo, soprattutto i primi 20′ dove abbiamo sofferto ed eravamo bassi. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, potevamo fare ancora meglio e sfruttare le occasioni per segnare il 2-2. Sono un po’ arrabbiato per il primo tempo, due gol presi troppo presto ed è cambiata la partita. Sappiamo di poter fare meglio e lo abbiamo dimostrato, dobbiamo lavorare e pensare al Benfica. Stasera abbiamo fatto meglio delle ultime partite in campionato“.

Foto: Rabiot Instagram