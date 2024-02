Rabiot: “Allegri mi voleva già prima del mio arrivo, quando ero ancora al Psg. Orgoglioso del traguardo delle 200 presenze”

Adrien Rabiot, centrocampista francese e vice capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero per celebrare e festeggiare il traguardo delle 200 presenze con la Vecchia Signora. Queste le sue dichiarazioni: “Io sono arrivato a 24 anni, ora ne ho quasi 29. Sono il vice capitano, è un messaggio importante e vuol dire che tutti si fidano e mi apprezzano. Perciò cerco di dare il massimo, sono orgoglioso. 200 presenze sono tante, è un bel traguardo.

Allegri? Mi voleva già prima del mio arrivo, quando ero ancora al Psg, poi sono arrivato con Sarri. Max è un grande professionista, di allenatori come lui ce ne sono pochi, ho un bel rapporto con lui. La fascia di capitano? Per me è importante, un’emozione indossarla per un club immenso. Uno dei miei ricordi più belli legati alla Juventus.

E’ stato difficile all’inizio dovermi adattare ad una nuova squadra in un nuovo paese, tutti i compagni e lo staff mi hanno aiutato e accolto molto bene, i risultati sono arrivati ed è stato bellissimo vincere subito al primo anno. La prima volta non si scorda mai, spero di vincerne altri qua.”

Foto: Twitter F.C. Juventus