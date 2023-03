Rabiot: “Alla Juve sto benissimo. In Champions anche con il -15. Il tocco di mano? In Italia si esagera”

Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport e sono emersi diversi spunti: “La Juve è un club vincente con la cultura del lavoro. Per ora non ci sono novità sul mio futuro, ma parleremo presto. Qui sto benissimo, mi piace il soprannome Cavallo Pazzo. Abbiamo la possibilità di andare in Champions anche con i 15 punti di penalizzazione. Il tocco di mano a Milano contro l’Inter? In Italia si esagera sempre…”.

Foto: Instagram Rabiot