Rabiot: “Abbiamo dominato la gara in modo netto per 80 minuti. C’è tanta delusione”

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus ha espresso su Instagram un suo parere dopo la bruciante eliminazione della Juventus contro il Villarreal.

Queste le sue parole: “Tanta delusione dopo aver dominato in modo molto netto questa partita e aver dimostrato grande solidità per quasi 80 minuti. Un episodio che cambia il corso della partita e un risultato che non rispecchia quanto proposto ieri. Sfortunatamente per noi, il calcio è anche questo. D’ora in poi, concentriamoci completamente sugli obiettivi che ci restano per finire questa stagione nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram personale