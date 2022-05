Quota venti in campionato per Lautaro: l’argentino è il sesto giocatore nella storia dell’Inter a riuscirci

Grazie al gol messo a segno nella sfida in corso tra la sua Inter e il Cagliari, Lautaro Martinez ha raggiunto quota venti gol in campionato. Come sottolineato da Opta, il Toro è il sesto calciatore nella storia dei nerazzurri a esserci riuscito: prima di lui Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.

Foto: Twitter Inter