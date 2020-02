Quique Setien: “Napoli? Pensiamo prima all’Eibar, non dobbiamo abbassare l’attenzione”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Eibar toccando anche l’argomento Napoli: “Come se fosse una finale. Siamo concentrati, sappiamo che adesso ci sono tre-quattro gare importanti e la prima è questa. Giocheremo per tre punti vitali, sperando che le rivali non li guadagnino. Non sarà facile, non dobbiamo giocare pensando di aver già vinto. Metto in conto la gara di Champions League, però, adesso voglio vincere questa partita. Dopo pensiamo al Napoli, non ci risparmieremo”.

Foto: Barcellona Twiitter