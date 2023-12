Quique Flores in pole per sostituire Diego Alonso sulla panchina del Siviglia

In casa Siviglia, si è materializzato il ribaltone tecnico, con l’esonero di Diego Alonso. Il club andaluso, naturalmente, è al lavoro per individuare quanto prima un sostituto. Come riporta il quotidiano spagnolo As, in pole ci sarebbe Quique Flores. Lui e Javi Garcia sono stati i due allenatori con cui il Siviglia ha avuto maggiori contatti negli ultimi giorni, ma il tecnico madrileno è diventato il favorito per sostituire Diego Alonso nella giornata di oggi. Anche il ds Víctor Orta ha fatto il nome del tecnico navarrese, anche se la sua credibilità ha cominciato a vacillare dopo il disastro sportivo e lasciato dall’esonero della sua precedente scelta per la panchina.

Foto: quique sanchez flores foto twitter watford