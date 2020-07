Questo Milan è uno spettacolo: Calabria chiude il pokerissimo, 5-1 al Bologna

Il Milan regola il Bologna e vince 4-1. Partenza sprint degli uomini di Pioli che trovano la rete già al 10’ con Saelemaekers, abile a sfruttare una bella azione corale dei rossoneri: cross dal fondo di Theo Hernandez, velo di Ibrahimovic che manda in porta l’ex Anderlecht. Poco prima ella mezz’ora di gioco Calhanoglu sigla il raddoppio con un bel tiro di destro da centro area. In finale di frazione, il difensore giapponese Tomyasu sfrutta l’assist di Soriano e lascia partire un mancino da fuori area che batte Donnarumma. Ad inizio ripresa, Bennacer porta a tre le reti dei rossoneri: Calhanoglu serve l’algerino che con una splendida azione personale salta tutta la difesa del Bologna e supera Skorupski. Al 57’ Rebic cala il poker: Ibrahimovic inventa, il croato segna. Il sinistro dell’ex calciatore dell’Eintracht batte per la quarta volta l’estremo difensore del Bologna. Nel finale c’è gloria anche per Calabria: l’inserimento del terzino destro viene premiato per il pokerissimo dei rossoneri. Momento eccezionale del Milan, che è ancora imbattuto da marzo. Il Bologna è in calo, dopo la grande perfomance con il Napoli.

Di seguito la classifica aggiornata: Juventus 77 Inter 71 Atalanta 71* Lazio 69 Roma 57 Milan 56* Napoli 53 Sassuolo 48* Verona 45* Bologna 43 Cagliari 42* Parma 40 Fiorentina 39 Sampdoria 38 Torino 37 Udinese 36 Genoa 30 Lecce 29 Brescia 21 SPAL 19

*una partita in più

Foto: sito Milan