Questo Lecce è uno spettacolo: strategia, calcio vero e personalità

I grandi risultati non arrivano per caso, al massimo possono durare due o tre settimane. Poi qualsiasi limite viene smascherato e le chiacchiere stanno a zero. Il Lecce è l’esempio opposto: società vera e seria, strategia perfetta, un popolo che vive per la squadra e che non la lascia un minuto da sola. Si chiama appartenenza totale. Tra tanti investimenti degli ultimi anni, tutti molto buoni, a noi piace ricordare Gabriel Strefezza: acquistato quasi a prezzi di saldo dalla Spal, è un interprete autorevole, di straordinario rendimento e pronto per qualsiasi salto in alto. Potremmo continuare con Baschirotto, strappato all’Ascoli per poche centinaia di migliaia di euro, esaltare Hjulmand, ma la lista sarebbe infinita. E poi c’è il lavoro enorme di Marco Baroni e del suo staff: alla larga da qualsiasi speculazione, organizzazione, intensità, qualità degli schemi, la predisposizione a capire i momenti buoni per colpire. Baroni ha preso una rincorsa enorme, qualsiasi fatto gli sta dando ragione, il lavoro che paga tra tanti pifferai.

Foto: Instagram Lecce