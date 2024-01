Questo è il vero Jovic, lo stesso che il Milan cercava

Luka Jovic si è preso il Milan. Come minimo è sulla strada giusta per prendersela. Ha segnato con una certa continuità (5 gol nelle ultime 7 partite), è stato determinante ieri sera in Coppa Italia ma aveva fatto la stessa cosa un campionato. E anche in Champions si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Arrivato l’ultimo giorno di mercato, anzi proprio nelle ultimissime ore, era proprio questo il talento che il Milan sperava di poter mettere a disposizione di Pioli. Lo stesso talento che si era perso a Madrid dopo le prodezze con l’Eintracht Francoforte e 60 milioni spesi da Florentino Perez. Lo stesso talento che ora potrebbe mettere il Milan nella condizione di riflettere un po’ di più sulla necessità di prendere un attaccante nella sessione invernale di calciomercato.

Foto: Instagram Milan