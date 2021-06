Questa sera parte l’avventura del Belgio. Lukaku proverà a vincere ancora dopo lo scudetto con l’Inter

Questa sera parte l’Europeo per il Belgio, una delle Nazionali favorite e più accreditate per vincere. La squadra di Martinez viene da un buon Europeo nel 2016 e un ottimo Mondiale nel 2018. Manca la vittoria, ma questa generazione proverà a portare a casa un grande trofeo. In attacco ci sarà Romelu Lukaku, il totem di questa squadra insieme a De Bruyne e Hazard. Sia il giocatore del City che l’attaccante dell’Inter hanno vinto il titolo in Inghilterra e in Italia e porveranno a ripetersi, soprattutto Lukaku, che ha vinto il suo primo trofeo da protagonista. La Nazionale belga si appoggia molto su di lui e si aspetta che l’attaccante faccia la differenza, questa sera contro la Russia ci sarà un primo assaggio.

Foto: Twitter personale