Quelle lezioni a Commisso di chi non conosce il rispetto

La Fiorentina ha inaugurato un gioiello, il Viola Park, che per qualcuno è destinato a diventare il miglior centro sportivo d’Europa. Peccato che ci siano sempre i soliti noti a fare volume (?) per amicizie e beghe personali. Piuttosto che fare i complimenti a Commisso e al suo staff per l’enorme lavoro e perché anche in Italia si possono costruire impianti di spessore, abbiamo letto lezioni di comportamento date allo stesso Rocco da parte di chi – quando parla – è volgare ogni due parole su tre. Da parte di chi, in passato, ha calpestato il rispetto sulla salute delle persone (“suoi amici”) per indegni e presunti scoop. E che adesso calpesta la quotidianità, numeri alla mano… Fossimo in Commisso, saremmo fieri dell’assenza di certi personaggi senza un perché. Poi, è normale, chiunque può migliorare: soprattutto chi si sente dio, eppure è scappato dai social (voce del verbo “scappare”, dove se lo detestassero soltanto per lui sarebbe un successo) e fa del linguaggio scurrile il suo cavallo di battaglia. A proposito: tra le altre cose, Commisso era stato accostato – qualche anno fa – ai mafiosi Anni Cinquanta-Sessanta, questo per dire quale aria tira e a quelli livelli siamo arrivati. L’assenza di certi personaggi che insultano e basta può essere considerato un fiore all’occhiello per la Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina