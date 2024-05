Quarta: “Questo gruppo merita un trofeo, nonostante qualche critica di troppo”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Club Brugge: “Sarebbe bellissimo vincere un trofeo qua alla Fiorentina, per quello che rappresenta il club, per il fatto che sono tantissimi anni che non vince qualcosa. Sarebbe bellissimo poter portare un trofeo alla città e questo gruppo lo merita nonostante qualche critica di troppo. Abbiamo sempre dimostrato di saper reagire, il gruppo lo merita. Per noi, per chi non c’è più e per i nostri tifosi che ci spingono sempre, come quelli che sono arrivati qua in Belgio”.

Foto; Instagram Fiorentina