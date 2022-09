Quarta: “Ora ho la fiducia di Italiano. Credo nel passaggio del girone di Conference”

Intervenuto ai microfoni di bolavip.com, Lucas Martinez Quarta ha parlato del suo inizio di stagione con la Fiorentina: “Oggi tocca a me giocare con continuità. Sono felice di aver ritrovato costanza e di poter fare bene. Ho bisogno di sentire la fiducia dell’allenatore e la realtà è che oggi ce l’ho. Per me questa è la cosa più importante. La Fiorentina è un bel club. Quest’anno siamo riusciti ad entrare in una competizione europea e quell’opportunità non veniva data alla Fiorentina da molto tempo. Sono contento di quello che stiamo facendo, anche se i risultati non ci hanno dato molto. Ma penso che stiamo bene. È stata importante la vittoria con l’Hellas Verona”. Infine, ha parlato della Conference League: “Oggi il nostro obiettivo è riuscire a finire nel migliore dei modi la fase a gironi della Conference League. L’Istanbul Basaksehir ha fatto cinque punti, ma siamo fiduciosi di poter recuperare per entrare nella fase successiva. E poi finire al meglio nelle restanti gare da qui al Mondiale in Serie A. È difficile perché giocare così tante partite per noi è una novità. Ma cercheremo di posizionarci il più in alto possibile”.

Foto: Instagram Fiorentina