Quarta, doppietta di Ikoné e Gosens: la Fiorentina ribalta il San Gallo (4-2)

Vittoria esterna per la Fiorentina, sul campo del San Gallo la partita finisce 2-4. La partita comincia subito con buon ritmo e conclusioni da una parte e dall’altra, inaugurano Mambimbi e Sottil. Al 10′ qualche minuto di sospensione del match per intenso lancio di fumogeni dal settore ospite, alla ripresa ha un paio di chance Kouame, che troverebbe anche la via del gol ma gli viene annullato per fuorigioco. Un minuto dopo, come in una grande beffa a tinte viola, arriva il vantaggio del San Gallo: lo innesca un errore in uscita tra Martinez Quarta e Richardson, abile e fortunato Mambimbi a trafiggere Terracciano, con deviazione, per l’1-0. Gli svizzeri perdono Ambrosius per infortunio ma proseguono nel loro piano partita e flirtano persino col raddoppio prima che la Fiorentina reagisca. Sottil, Richardson e Ikone arrivano a impegnare Ati-Zigi, sempre attento. Il primo tempo vede la Fiorentina finire sotto 1-0. Palladino al rientro dagli spogliatoi inserisce solo Comuzzo al posto di Moreno, vittima di un problema fisico. Nella ripresa parte bene la Fiorentina. Al 51′ Martinez Quarta si fa perdonare dell’errore sul primo gol del match, svettando per correggere in rete il calcio d’angolo ben battuto da capitan Biraghi; al 54′ ecco anche il sorpasso, firmato da Ikone ben innescato in verticale da Bove. Passano però pochi minuti e il San Gallo riacciuffa il pareggio con un bel colpo di testa di capitan Gorter al minuto 62. Al Kybunpark saltano gli schemi e la Fiorentina poco più tardi ritorna avanti: bella trama offensiva che coinvolge Sottil, Kouame e Ikone, quest’ultimo autore del 2-3 al 70′ e della prima doppietta in carriera. La partita va in direzione di Palladino e dei suoi, bravi poi a raffreddare la reazione dei padroni di casa e portarsi a casa la partita, allargando ulteriormente il divario a inizio recupero con un Gosens lesto a depositare nella porta vuota il pallone del 2-4 dopo il palo colpito da Kouame. La Fiorentina continua a correre a punteggio pieno, con 6 punti raccolti nelle prime due partite di Conference League.

Fito: Instsgtam Fiorentina