Quaresma: “Voglio giocare ancora per un anno”

L’ex Porto e Inter tra le tante, arrivato alla soglia dei 40 anni e un contratto da poco terminato con il Vitoria Guimarães ha rivelato di non sentirsi ancora pronto ad abbandonare il calcio giocato e nell’evento in cui lo Sporting Lisbona ha omaggiato la leggenda Manuel Fernandes, ha pronunciato le seguenti parole: “Posso continuare a giocare ancora per un anno”.

Foto: Quaresma foto Fanatik tr