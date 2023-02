Quaresma: “Non avrei mai voluto lasciare il Porto. Ma giocare a San Siro è stato bellissimo”

Ricardo Quaresma, doppio ex di Inter e Porto, ha parlato a “O Jogo”, analizzando i temi del match e parlando del suo passato.

Queste le sue parole: “L’arrivo all’Inter fu difficile perché non avrei mai voluto lasciare il Porto. È sempre dura lasciare una casa dove sei felice, una famiglia dove sei amato e apprezzato. Ma giocare a San Siro fu davvero bello. A questo livello nessuno può farsi spaventare dai tifosi. San Siro è un grande stadio e quando è pieno è bellissimo giocarci: sono queste le partite in cui mi sono emozionato di più. Chi non vorrebbe giocare in Champions contro l’Inter e in uno stadio pieno?”.