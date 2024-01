Quando finisce il calciomercato invernale in Italia, in Europa e nel mondo. Le date e gli orari

Si avvicina il momento del gong dell’ultimo giorno di mercato invernale. In Italia la deadline è fissata per oggi, giovedì 1° febbraio, alle 20. Tra i Paesi europei più importanti, il Portogallo è l’unico che ha già chiuso la finestra di mercato invernale (31 gennaio). Per quanto riguarda i top 5 campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), anche quest’anno è stato confermato un unico giorno di chiusura valido per tutti. Ancora una volta però, gli orari varieranno leggermente. Se in Italia la chiusura è fissata per le ore 20, in Inghilterra (Premier League) il sipario si abbassa alle 23:59 locali (22:59 in Italia), stessa ora per la Spagna. In Francia alle 23, mentre chiude in anticipo in Germania, alle 18. Stop il 1 febbraio anche in Belgio, Olanda e Scozia. Le sirene del campionato turco ci saranno invece fino al 9 febbraio,mentre in Austria si chiude il 6 e in Svizzera addirittura il 15, stessa data di Croazia e Slovenia, il giorno dopo invece per la Serbia (16). In Ucraina c’è tempo fino al 12 marzo, mentre in alcuni campionati il mercato partirà oggi: è il caso di Svezia e Finlandia. Anche gli Stati Uniti hanno aperto il mercato ieri, 31 gennaio, fino al 23 aprile. In Sudamerica, Argentina e Brasile chiuderanno il 18 febbraio e il 7 marzo. Si è già conclusa, infine, la finestra saudita: l’Arabia ha chiuso il 30 gennaio, il Qatar ieri – 31 gennaio -, ma è ancora aperto il mercato australiano (7 febbraio) e negli Emirati Arabi Uniti (21 febbraio). Per quanto riguarda gli svincolati, invece, ci sarà tempo fino al 25 febbraio. Ricapitolando:

Arabia Saudita: chiuso il 30 gennaio

chiuso il 30 gennaio Qatar: chiuso il 31 gennaio

chiuso il 31 gennaio Portogallo: chiuso il 31 gennaio

chiuso il 31 gennaio Germania : 1 febbraio ore 18

: 1 febbraio ore 18 Italia : 1 febbraio ore 20

: 1 febbraio ore 20 Inghilterra: 1 febbraio ore 22.59 (ora italiana)

1 febbraio ore 22.59 (ora italiana) Spagna: 1 febbraio ore 22.59

1 febbraio ore 22.59 Francia: 1 febbraio ore 23

1 febbraio ore 23 Belgio: 1 febbraio

1 febbraio Scozia: 1 febbraio

1 febbraio Olanda: 1 febbraio

1 febbraio Austria: 6 febbraio

6 febbraio Australia: 7 febbraio

7 febbraio Croazia: 15 febbraio

15 febbraio Slovenia: 15 febbraio

15 febbraio Svizzera: 15 febbraio

15 febbraio Serbia: 16 febbraio

16 febbraio Argentina: 18 febbraio

18 febbraio Emirati Arabi Uniti: 21 febbraio

21 febbraio Brasile: 7 marzo

7 marzo Ucraina: 12 marzo

12 marzo Stati Uniti: 23 aprile