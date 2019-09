Quando bisogna saper cedere: il Napoli ha sbaragliato

Acquistare è troppo semplice, basta avere un budget e utilizzarlo a piacimento. Cedere è invece molto più complicato, spesso una salita che diventa quasi impossibile da scalare. Il Napoli sotto questo punto di vista ha fatto il massimo più uno: di concerto con la proprietà, Giuntoli ha saputo fare bene dai primi giorni di mercato, incassando cifre importanti dal Parma per Sepe, Grassi e Inglese, senza dimenticare le operazioni Verdi, Rog, Diawara, Ounas e Chiriches. Nelle valutazione finali bisogna tenere conto di quest’aspetto, perché non è sicuramente una regola, piuttosto la grande eccezione. E il Napoli ha condotto tre mesi di mercato in piena coerenza e con cessioni ponderate al millimetro, una bella spinta per il bilancio.

Foto: Twitter ufficiale Napoli