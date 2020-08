Qualità, talento e fantasia: tante occasioni tra le squadre retrocesse

Il campionato è ormai alle spalle. I verdetti sono stati determinati dagli ultimi 90′. Il Lecce retrocede in Serie B dopo la sconfitta interna con il Parma. Anche la vittoria nel match con i ducali non avrebbe modificato il corso degli eventi per la contemporanea vittoria del Genoa contro l’Hellas Verona. I salentini faranno compagnia a Brescia e Spal nella prossima stagione in cadetteria. Ci sono, però, alcuni calciatori delle squadre retrocesse che potrebbero fare al caso di numerosi club del massimo campionato italiano o anche a squadre estere. In primis, per distacco e per valore tecnico c’è Sandro Tonali. Nel destino del calciatore classe 2000 potrà esserci una big. E’ un ragazzo che alla prima esperienza in Serie A ha confermato l’enorme valore, già messo in mostra nella precedente stagione in B. La fantasia di Pippo Falco potrebbe far comodo a tanti club di Serie A. L’ex Bologna é esploso in Puglia e ha dimostrato di saper egregiamente fare la sua presenza. Dribbling, tecnica e un ottimo tiro sono il biglietto da visita di un ragazzo che a 28 anni può finalmente compiere il grande salto per la sua carriera. Petriccione è stato un grande punto di riferimento per Liverani, raggiungendo l’apice del rendimento stagionale nella sfida casalinga con l’Inter. Mediano o regista, il goriziano non fa mancare il suo contributo in fase di non possesso. Una pedina interessante che potrebbe spiccare il volo altrove. Fares è stato sfortunato ma nelle ultime stagioni a Ferrara ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare un ottimo laterale sinistro. Gli infortuni non hanno rallentato il suo percorso di crescita, perchè il franco-algerino ha ancora ampi margini di miglioramento. Torregrossa ha avuto tanto spazio a Brescia dopo i problemi di Balotelli. Attaccante molto valido che non è riuscito a salvare le Rondinelle ma si è fatto notare a suon di reti e prestazioni. Discorso a parte per Andrea Petagna che dopo due ottime stagioni al Mazza, ha già firmato per il Napoli.

Foto: sito Lecce