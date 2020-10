Qualificazioni Mondiali Sud America: Messi lancia l’Argentina, l’Uruguay batte il Cile

Sono partite le qualificazioni ai Mondiali 2022 per quanto riguarda il Sud America. Nella notte tre gare valide per la prima giornata con subito una sfida di cartello tra Uruguay e Cile. Parte bene l’argentina che batte 1-0 l’Ecuador, grazie ad un rigore di Leo Messi in una gara comunque ostica per l’albiceleste. Nella gara di cartello, l’Uruguay ha la meglio sul Cile al 93′: vantaggio “celeste” con Suarez , poi pareggio dell’interista Alexis Sanchez. Il gol vittoria per i padroni di casa di Gomez al 93′. Pari a suon di gol e doppiette nella terza e ultima sfida, quella tra Paraguay e Perù. I padroni di casa che hanno sfruttato una doppietta di Romero per pareggiare i conti con quella di Carrillo.

I RISULTATI:

Argentina-Ecuador: 1-0 (13′ (r) Messi)

Paraguay-Perù: 2-2 (52′ e 85′ Carrillo (P), 67′ e 81′ Romero (P))

Uruguay-Cile: 2-1 (39′ (r) Suarez (U), 54′ Sanchez (C), 93′ Gomez (U))

Fonte Foto: Marca