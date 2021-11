Qualificazioni Mondiali, Lapadula in gol. Sconfitta per Chile e Uruguay, espulso Vidal

Oltre Argentina-Brasile, sono andate in scena anche le altre partita di qualificazioni ai Mondiali 2022 di Sudamerica. Pari a reti inviolate tra Colombia e Paraguay che tiene aperta la qualificazione per entrambe le squadre. Sconfitta per il Chile che non riesce a battere l’Ecuador: 0-2 il risultato finale con gol di Estupinian e Moises Caicedo. Da segnalare l’espulsione del nerazzurro Arturo Vidal dopo appena 14′ per un intervento durissimo su Felix Torres. Dopo la sconfitta contro l’Argentina, perde ancora l’Uruguay con un netto 3-0 della Bolivia, con una doppietta di Arce e una rete di Moreno. Successo per il Perù di Gianluca Lapadula che va ancora a segno, nella vittoria per 1-2, dopo il gol con la Bolivia.

La classifica aggiornata:

Brasile 35

Argentina 29

Ecuador 23

Colombia 17

Perù 17

Cile 16

Uruguay 16

Bolivia 15

Paraguay 13

Venezuela 7

Foto: Instagram personale Vidal