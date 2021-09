Qualificazioni Mondiali: la Francia torna a vincere. Sei gol dell’Olanda contro la Turchia. Tutti i risultati

Questa sera si sono giocate dodici partite per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Vittorie roboante con tanti gol per Danimarca (5-0 con l’Israele), Norvegia (con la tripletta del solito Haaland) e Olanda (trascinata da Depay nel 6-1 alla Turchia )Bene anche la Francia che è tornata a vincere dopo diverse partite e con Griezmann che ha raggiunto Platini nella classifica dei marcatori della Nazionale francese. Tra i giocatori che militano in Italia, bene la prestazione di Milinkovic-Savic che ha segnato nel match pareggiato dalla sua Serbia contro l’Irlanda.



Di seguito tutti i risultati:

Austria-Scozia: 0-1

Bosnia-Erzegovina-Kazakistan: 2-2

Croazia Slovenia: 3-0

Danimarca-Israele: 5-0

Faerøerne-Moldavia: 2-1

Francia-Finlandia: 2-0

Irlanda-Serbia: 1-1

Montenegro-Lettonia: 0-0

Norvegia-Gibilterra: 5-1

Olanda-Turchia: 6 1

Russia-Malta: 2-0

Slovacchia-Cipro: 2-0