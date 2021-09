Qualificazioni Mondiali, da Milinkovic e Milenkovic a Brozovic: la Serie A è protagonista

Oggi sono andate in scena tredici partite per le qualificazioni ai Mondiali 2022. In campo tanti giocatori che militano nel campionato italiano. Alcuni di questi si sono rivelati decisivi per la propria nazionale. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Milinkovic Savic e Milenkovic, rispettivamente calciatori di Lazio e Fiorentina, sono stati protagonisti della vittoria della Serbia sul Lussemburgo per 4-1. Il centrocampista ha fornito l’assist a Mitrovic (autore di una doppietta) per la rete che ha sbloccato l’incontro, mentre il difensore ha chiuso le marcature al minuto 96.

Marcelo Brozovic, invece, è stato il match winner di Slovacchia-Croazia, gara vinta dai vice-campioni del mondo per 1-0. Il centrocampista nerazzurro ha segnato nei minuti finali con un tiro dal limite dell’area di rigore.

Buona prova anche per Denzel Dumfries in Olanda-Montenegro, con il terzino nerazzurro che come al solito non si è risparmiato sulla corsia di destra.

Foto: Instagram Milinkovic Savic