Qualificazioni Mondiali 2026, l’Australia batte il Libano e consolida il primo posto nel girone

Terza vittoria in altrettante partite per l’Australia, nel primo girone di qualificazione ai Mondiali 2026. I Socceroos del CT Graham Arnold, fermatisi ai quarti di finale nell’ultima edizione della Coppa d’Asia, hanno battuto con un secco 2-0 il Libano, grazie alle reti siglate da Baccus, dopo appena cinque minuti di gioco, e Rowles, in avvio di ripresa. Successo che li porta a quota nove punti, in vetta al raggruppamento. Al termine delle sei giornate previste, le prime due classificate staccheranno il pass sia per la seconda fase delle qualificazioni alla Coppa del Mondo, sia per la prossima edizione della Coppa d’Asia, in programma nel 2027 in Arabia Saudita.

Foto: Instagram Australia