Qualificazioni Mondiali 2026, alla Corea del Sud non basta Son: la Thailandia strappa un punto a Seul

Clamorosa imprese della Thailandia che blocca sul pari la ben più quotata Corea del Sud, nel terzo match del primo girone di qualificaizoni ai Mondiali 2026. Di fronte al proprio pubblico di Seul, ai padroni di casa non è bastata la rete di Son Heung Min, che aveva sbloccato la sfida sul finire della prima frazione. La selezione thailandese ha trovato, infatti, il gol del pareggio poco dopo l’ora di gioco, grazie a Mueanta. Sudcoreani che restano comunque primi in classifica nel proprio raggruppamento a quota sette punti, tre in più proprio dei thailandesi.

Foto: Instagram Son