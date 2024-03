Qualificazioni Mondiale 2026, Giappone a punteggio pieno: battuta di misura la Corea del Nord

Il Giappone resta a punteggio nel primo girone asiatico di qualificazione ai Mondiali 2026. La nazionale nipponica del CT Hajime Moriyasu, reduce dall’inaspettata eliminazione in Coppa d’Asia avvenuta per mano dell’Iran, riprende nel migliore dei modi la sua corsa verso la prossima manifestazione iridata, di fronte al pubblico amico di Tokyo, per 1-0 la Corea del Nord. Decisivo un gol siglato da Ao Tanaka, dopo appena due minuti. Giappone che si porta, grazie a questo successo, a quota nove punti in classifica, in testa al proprio raggruppamento, con cinque punti di vantaggio sulla Siria, seconda, e sei sui nordcoreani, terzi. Le prime due nazionali, al termine delle sei giornate previste, approderanno alla seconda fase delle qualificazioni ed alla Coppa d’Asia 2027.

Foto: Twitter FIFA