Qualificazioni Europeo U21: all’Italia basta Scamacca, 1-0 in casa dell’Armenia

Continua la rincorsa alla qualificazione all’Europeo Under 21 per l’Italia. La squadra di Paolo Nicolato in Armenia soffre ma vince di misura: gli azzurrini passano 1-0 a Yerevan, decide una rete di testa di Gianluca Scamacca al 20’, ben servito dal cross di Sottil. Ora appuntamento a metà novembre per le prossime gare: ci sarà la sfida all’Islanda il 16 novembre e di nuovo all’Armenia, stavolta in casa, tre giorni dopo.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro