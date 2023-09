Qualificazioni Europei: pareggio tra Ucraina e Inghilterra. Cinquina della Svezia in Estonia

Terminate le gare delle 18 delle qualificazioni a Euro 2024. Primo stop per l’Inghilterra nel girone dell’Italia. E’ 1-1 in casa dell’Ucraina, con i padroni di casa in vantaggio con Zinchenko, il pareggio di Walker.

La Svezia si impone 5.0 in Estonia, pari senza gol tra Andorra e Bielorussia.

Questi i risultati:

Andorra-Bielorussia 0-0

Estonia-Svezia 0-5

Ucraina-Inghilterra 1-1

Foto: logo Euro 2024