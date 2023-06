Qualificazioni Euro2024, la Scozia rimonta la Norvegia (2-1). Parità in Montenegro-Ungheria e Azerbaigian-Estonia

Sono appena terminate le partite delle 18 delle qualificazioni a Euro 2024. Vince in rimonta la Scozia, che espugna in rimonta per 1-2 il campo della Norvegia andata avanti col solito Haaland su rigore (in campo nei nordeuropei dal 1′ Ostigard del Napoli e Solbakken della Roma, mentre solo panchina per lo scozzese Ferguson del Bologna) mentre finiscono pari Montenegro-Ungheria (0-0) e Azerbaigian-Estonia, 1-1.

Foto: Instagram Euro2024