Qualificazioni Euro2024, continua la 2a giornata. Il programma

Continua la seconda giornata della fase a gironi per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma per il 2024 in Germania. Di seguito il programma di lunedì 27 marzo:

Ore 20:45 Austria – Estonia

Ore 20:45 Irlanda – Francia

Ore 20:45 Moldavia – Repubblica Ceca

Ore 20:45 Montenegro – Serbia

Ore 20:45 Olanda – Gibilterra

Ore 20:45 Polonia – Albania

Ore 20:45 Svezia – Azerbaigian

Ore 20:45 Ungheria – Bulgaria

