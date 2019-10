Qualificazioni Euro U21: l’Italia non va oltre lo 0-0 con l’Irlanda. Espulso Kean

Termina in parità la seconda partita dell’Italia Under 21 nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria. Contro l’Irlanda, capolista del girone, gli azzurrini di Paolo Nicolato non vanno oltre lo 0-0. Tanto nervosismo e poche occasioni da gol nel primo tempo, poi nel finale di partita un paio di occasioni firmate Tonali e Adjapong per l’Italia e una con Parrott. A segnalare al 64′ l’espulsione di Moise Kean per un fallo di reazione.

Partita dall'alto tasso agonistico contraddistinta da gioco spesso frammentato a causa di interventi fallosi.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro