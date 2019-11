Qualificazioni Euro 2020, si chiude l’ultima giornata: ecco le gare di oggi

Proseguono gli incontri validi per le qualificazioni alla fase finale di Euro 2020. Oggi si chiude la decima e ultima giornata, in programma 10 incontri: in campo anche Belgio, Germania e Olanda. A seguire il quadro completo

20:45 Belgio-Cipro

20:45 Galles-Ungheria

20:45 Germania-Irlanda del Nord

20:45 Lettonia-Austria

20:45 Macedonia del Nord-Israele

20:45 Olanda-Estonia

20:45 Polonia-Slovenia

20:45 San Marino-Russia

20:45 Scozia-Kazakistan

20:45 Slovacchia-Azerbaigian