Qualificazioni Euro 2020: non solo l’Italia, ecco tutte le gare in programma oggi

Riprendono gli incontri validi per le qualificazioni ad Euro 2020. Non solo l’Italia, impegnata oggi in Armenia, a seguire il quadro completo con tutte le gare in programma oggi e nei prossimi giorni:

Giovedì 5 settembre

Armenia-Italia (Gruppo J), ore 18:00

Israele-Macedonia del Nord (Gruppo G), ore 20:45

Bosnia ed Erzegovina-Liechtenstein (Gruppo J), ore 20:45

Far Oer-Svezia (Gruppo F), ore 20:45

Romania-Spagna (Gruppo F), ore 20:45

Norvegia-Malta (Gruppo F), ore 20:45

Gibilterra-Danimarca (Gruppo D), ore 20:45

Irlanda-Svizzera (Gruppo D), ore 20:45

Finlandia-Grecia (Gruppo J), ore 20:45

Venerdì 6 settembre

Estonia-Bielorussia (Gruppo C), ore 18:00

Cipro-Kazakistan (Gruppo I), ore 18:00

Slovacchia-Croazia (Gruppo E), ore 20:45

Galles-Azerbaigian (Gruppo E), ore 20:45

Germania-Olanda (Gruppo C), ore 20:45

Austria-Lettonia (Gruppo G), ore 20:45

Scozia-Russia (Gruppo I), ore 20:45

Slovenia-Polonia (Gruppo G), ore 20:45

San Marino-Belgio (Gruppo I), ore 20:45

Sabato 7 settembre

Kosovo-Repubblica Ceca (Gruppo A), ore 15:00

Lituania-Ucraina (Gruppo B), ore 18:00

Inghilterra-Bulgaria (Gruppo A), ore 18:00

Islanda-Moldavia (Gruppo H), ore 18:00

Serbia-Portogallo (Gruppo B), ore 20:45

Francia-Albania (Gruppo H), ore 20:45

Turchia-Andorra (Gruppo H), ore 20:45

Foto: Twitter Uefa