Qualificazioni Euro 2020: non solo Liechtenstein-Italia, ecco tutte le gare di oggi

Continuano gli incontri validi per l’ottava giornata delle qualificazioni ad Euro 2020. Oggi in campo non solo l’Italia di Mancini, impegnata in Liechtenstein: ecco il quadro completo con tutte le gare in programma:

18:00 Finlandia-Armenia

20:45 Faerøerne-Malta

20:45 Gibilterra-Georgia

20:45 Grecia-Bosnia

20:45 Israele-Lettonia

20:45 Liechtenstein-Italia

20:45 Romania-Norvegia

20:45 Svezia-Spagna

20:45 Svizzera-Irlanda