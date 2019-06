Qualificazioni Euro 2020: nel gruppo dell’Italia vincono Finlandia e Armenia

Dopo le due gare delle 15 che hanno visto Croazia e Islanda imporsi su Galles e Albania, alle ore 18:00 si sono disputate altre 6 partite. Le sfide del ‘gruppo J’, quello in cui si trova anche l’Italia, hanno visto la Finlandia imporsi per 2-0 sulla Bosnia e l’Armenia battere per 3-0 il Liechtenstein. Di seguito, tutte le partite in programma quest’oggi:

15:00 Croazia-Galles 2-1 (aut. Lawrence, Perisic – Brooks)

15:00 Islanda-Albania 1-0 (Gudmundsson)

18:00 Armenia-Liechtenstein 3-0 (Ghazaryan, Karapetian, Barseghyan)

18:00 Azerbaigian-Ungheria 1-3 (Madatov – Orban 2, Holman)

18:00 Estonia-Irlanda del Nord 1-2 (Vassiljev – Washington, Magennis)

18:00 Finlandia-Bosnia-Erzegovina 2-0 (Pukki 2)

18:00 Moldavia-Andorra 1-0 (Armas)

18:00 Russia-San Marino 9-0 (Cevoli aut., Dzyuba 4, Smolov 2, Kudryashov, Miranchuk)

20:45 Belgio-Kazakistan

20:45 Bielorussia-Germania

20:45 Grecia-Italia

20:45 Scozia-Cipro

20:45 Turchia-Francia