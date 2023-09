Qualificazioni ai Mondiali: tris dell’Argentina (senza Messi) in Bolivia

Tutto facile per l’Argentina campione del Mondo che vince la seconda gara su due nel girone per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’albiceleste vince 3-0 in casa della Bolivia, su un campo a oltre 3.500 metri di altitudine.

Vantaggio argentino con Enzo Fernandez al 31′, il raddoppio con Tagliafico al 42′. Bolivia che resta in 10 per l’espulsione di Roberto Fernandez. Nella ripresa i campioni del Mondo gestiscono e chiudono i conti all’84’ con Nico Gonzalez.

Argentina che vince e convince senza Messi e con Lautaro entrato all’86’.

Foto: twitter River