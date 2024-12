Qualificazione Mondiali 2026, come funziona il sorteggio

Tra pochissimi minuti andrà in scena a Zurigo il sorteggio per i dodici gironi in vista della qualificazione ai mondiali 2026.

Ci sono 5 fasce, nelle prime 4 fasce ci sono dodici squadre, mentre nell’ultima ce ne sono solo 6. A qualificarsi direttamente ai Mondiali sono solamente le prime di ogni girone, mentre le seconde faranno i play-off in cui si aggiungeranno le migliori quattro della Nations League. Queste le fasce complete:

FASCIA UNO:

Portogallo

Croazia

Francia

ITALIA

Germania

Olanda

Spagna

Danimarca

Inghilterra

Belgio

Svizzera

Austria

FASCIA DUE:

Ucraina

Svezia

Turchia

Galles

Ungheria

Serbia

Polonia

Grecia

Romania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Norvegia

FASCIA TRE:

Scozia

Slovenia

Irlanda

Albania

Macedonia del Nord

Georgia

Finlandia

Islanda

Irlanda del Nord

Montenegro

Bosnia

Israele

FASCIA CINQUE:

Moldavia

Malta

Andorra

Gibilterra

Liechtenstein

San Marino

Foto: Sito UEFA